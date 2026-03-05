Ataque armado en lote de autos deja dos muertos y un herido en Cuauhtémoc

Dos hombres perdieron la vida y otro más resultó lesionado tras un ataque a balazos registrado en un lote de venta de vehículos ubicado en el cruce del bulevar Fernando Baeza y la avenida Álvaro Obregón, en la colonia San Pedro, en el municipio de Cuauhtémoc.

De acuerdo con información de la Fiscalía de la Zona Occidente, una de las víctimas mortales fue identificada de manera preliminar como Eddie Ulises C. H., de 33 años, quien presentaba heridas de bala en el tórax y falleció en el lugar del ataque.

El segundo fallecido fue identificado como Jesús Alexis P. L., de 30 años, quien fue trasladado con heridas de arma de fuego en la cabeza y el pecho a un hospital, donde posteriormente se confirmó su muerte mientras recibía atención médica.

En el sitio de la agresión, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y aseguró diversos casquillos percutidos, presuntamente de calibre 9 milímetros, los cuales fueron embalados como parte de las evidencias para la investigación.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque.