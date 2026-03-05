Inicia ICHMujeres “Jornadas de Sensibilización 8M”

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) inició las “Jornadas de Sensibilización 8M” en la Escuela Normal Superior “Profesor José E. Medrano R.”, con una capacitación sobre conceptos básicos de género dirigida al personal administrativo y docente.

Con el objetivo de fortalecer la perspectiva de género en el servicio público, las y los participantes identificaron estereotipos y roles de género, así como las formas en que estos reproducen prácticas discriminatorias.

En esta primera etapa, se capacitará a personal de 33 dependencias estatales,entre las que se encuentran el Centro de Conciliación Laboral, el Centro de Reinserción Social, Coesvi, Coespo, la Fiscalía General del Estado, el Ichea, el Inadet, la JCAS y la Secretaría de Hacienda, entre otras.

Posteriormente, las jornadas se llevarán a dependencias federales y órganos autónomos para consolidar un servicio público más sensible y comprometido con la atención a la ciudadanía desde una perspectiva degénero.