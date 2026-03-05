China ordena suspender exportación de gasolina y diésel

fuente: elfinanciero

El gobierno de China ordenó a las principales refinerías del país suspender las exportaciones de diésel y gasolina, mientras la escalada del conflicto en el golfo Pérsico interrumpe la llegada de crudo desde una de las mayores regiones productoras del mundo.



Aunque el país es apenas el tercer mayor proveedor de productos petroleros en la región —su vasto sector de refinación atiende principalmente la demanda interna—, las restricciones impuestas apenas seis días después del inicio de la guerra en Medio Oriente reflejan la urgencia en Asia por priorizar necesidades domésticas a medida que se profundiza la crisis.

Funcionarios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el principal organismo de planificación económica, pidieron una suspensión temporal de los envíos de combustibles refinados con efecto inmediato, según personas familiarizadas con el asunto que solicitaron anonimato por tratarse de discusiones no públicas.

En una reunión celebrada anteriormente esta semana, se indicó a las refinerías que dejaran de firmar nuevos contratos y negociaran la cancelación de cargamentos ya acordados, dijeron las personas. Se hizo una excepción para el combustible búnker y de aviación almacenados en depósitos aduaneros, así como para suministros destinados a Hong Kong y Macao.