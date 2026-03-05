Orquestrina Femenil de Chihuahua sorprende a ciudadanos

Como parte de las actividades conmemorativas de la Semana de la Mujer, la Orquestrina Femenil Chihuahua ofreció este jueves un concierto titulado “A una voz” en la Plaza Revolución, ubicada en el Centro Histórico de la ciudad.

El evento reunió a decenas de personas que acudieron a disfrutar de la presentación musical interpretada por la agrupación integrada por mujeres, quienes ofrecieron un repertorio especial en el espacio público.

La presentación se llevó a cabo dentro del programa de actividades organizado por la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua, como parte de las acciones impulsadas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Estas actividades buscan reconocer el papel de las mujeres en distintos ámbitos, además de promover espacios culturales y de participación ciudadana en la capital del estado.

El concierto formó parte de la agenda cultural preparada por el Gobierno del Estado durante la semana previa al 8 de marzo, con eventos artísticos y educativos dirigidos a la población.