Registran avance del 40% en puente de la carretera Aldama y avenida Fuerza Aérea

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, mantiene avances importantes en la construcción del Paso Superior que busca mejorar la movilidad de las familias que transitan por la carretera Chihuahua-Aldama y la avenida Fuerza Aérea.

Actualmente, múltiples cuadrillas se encuentran enfocadas en el cimbrado y colado de las columnas que sostendrán el puente, además de trabajar en los detalles de las rampas. Asimismo, se continúa con trabajos de terracería y colado de concreto en las diferentes secciones de la glorieta, además de labores de cableado de media tensión, registrándose un avance del 40 por ciento.

Se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por el área de trabajo con el objetivo de salvaguardar la integridad de trabajadores y conductores.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con las familias de Chihuahua Capital, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.