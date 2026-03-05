Municipio limpió con Destilichadero 27 colonias durante el mes de febrero

Con el objetivo de evitar espacios propicios para la fauna nociva, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales acudió a un total de 27 colonias con el programa Destilichadero en el mes de febrero.

Este programa consiste en retirar de las viviendas y de las propias calles los tiliches o basura de grandes dimensiones que pudieran estar acumulado en los domicilios, lo que a su vez genera espacios para la proliferación de fauna nociva para la salud.

De estas 27 colonias que se visitaron, se logró recolectar un estimado de 69.8 toneladas, es decir, un promedio de 2.5 toneladas por espacio visitado.

Con estas acciones el Gobierno Municipal reitera su compromiso con la población por mantener una buena imagen urbana, además de exhortar a las y los chihuahuenses a hacer uso de este tan importante programa.

Cada sábado se hace público el calendario donde estará presente el Destilichadero, mismo que puedes consultar en las redes sociales del Gobierno Municipal o de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.