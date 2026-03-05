Implementa Coespris Operativo Cuaresma 2026 con vigilancia intensiva
Con motivo del inicio de la Cuaresma 2026, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) implementa el Operativo de Vigilancia y Fomento Sanitario, que se extenderá hasta el 12 de abril, ante el incremento en la demanda y consumo de pescados y mariscos.
El objetivo es proteger la salud de la población, a través de buenas prácticas de higiene en la preparación, conservación y comercialización de productos de la pesca, así como en el manejo de agua y hielo purificados, a fin de prevenir enfermedades transmitidas por alimentos contaminados.
Esta verificación supervisará que los establecimientos conserven las instalaciones limpias, ordenadas y en buen estado, cuenten con áreas adecuadas para lavado y desinfección, garanticen el uso de agua potable para descongelación, mantengan la cadena de frío sin interrupciones y utilicen hielo potable y no reutilizado.
El personal deberá portar indumentaria higiénica adecuada y evitar su uso fuera del establecimiento.
Para realizar compras seguras, se recomienda adquirir pescados y mariscos únicamente en establecimientos formales, limpios y que tengan los productos refrigerados.
Al momento de elegir pescado fresco, es importante verificar que tenga olor agradable, ojos brillantes y carne firme, características que indican buen estado del producto.
Una vez realizada la compra, es recomendable refrigerar los productos lo antes posible, para preservar su frescura y evitar su descomposición.
La Coespris hace un llamado a la ciudadanía a no consumir productos que presenten mal olor, textura viscosa o signos de deterioro. Para realizar denuncias sanitarias, favor de comunicarse al (614) 414 82-10, extensión 143, y al 800 552 50 52.