Casi listo próximo CEDEFAM Dale; avanza DIF Municipal en rehabilitación y ampliación

El Gobierno Municipal, a través del DIF, se prepara para inaugurar el octavo Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) de la ciudad, ubicado en el espacio que anteriormente funcionaba como Centro Comunitario Dale.

Con una inversión de 3 millones 800 mil pesos, este lugar fue rehabilitado, ampliado y adecuado para convertirse en un CEDEFAM, lo que permitirá contar con instalaciones más amplias y funcionales para las familias del sector.

Asimismo, gracias a la campaña “Cambio x Cambio”, realizada en colaboración con OXXO de julio a septiembre del año 2025, el CEDEFAM Dale contará también con un comedor comunitario, el cual representó una inversión de 206 mil 047.36 pesos, y que permitirá fortalecer el apoyo alimentario a las familias y vecinos de la zona que más lo necesitan.

Estos centros están diseñados como espacios cercanos para la convivencia y el encuentro familiar. Además de las actividades que ya se realizaban en temas culturales, deportivos y recreativos, las familias podrán acceder ahora a atención médica integral, así como a un lugar donde realizar gestiones, recibir orientación y acercarse a distintos apoyos sociales y servicios.

Los CEDEFAM buscan convertirse en puntos de encuentro dentro de las colonias, donde niñas, niños, jóvenes, madres, padres y personas mayores puedan participar en actividades y encontrar acompañamiento en su vida diaria.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con las familias de Chihuahua Capital, acercando espacios y servicios que fortalecen la convivencia y la vida en comunidad.