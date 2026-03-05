Detienen a Britney Spears por conducir ebria

Britney Spears fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol la noche del miércoles, según ha confirmado TMZ. La artista, de 42 años, fue esposada por la California Highway Patrol en el condado de Ventura, California, a las 21:28 horas.

El arresto resultó en su traslado a dependencias policiales, donde se procedió al registro formal a las 3:02 del jueves y su liberación se produjo a las 6:07 de la mañana del mismo día, de acuerdo con el registro de internos de la Sheriff’s Office del condado de Ventura. Ahora, Spears deberá presentarse en la corte el próximo 4 de mayo.

Tras el arresto, Spears eliminó su perfil de Instagram. El episodio se suma a una cadena de polémicas que ha acompañado a la cantante desde que recuperó la tutela legal sobre su vida y su patrimonio.

Hasta el momento, no se conocen declaraciones oficiales por parte de los allegados a Spears sobre este incidente.

La situación legal de Spears se produce tras varios meses en los que su comportamiento al volante ya había sido objeto de atención mediática. En octubre de 2025, el DailyMail publicó un video donde se observa cómo la cantante abandona el restaurante Red-O en Thousand Oaks, sube a su BMW negro y pone en marcha el vehículo pese a que varias personas intentan persuadirla de no hacerlo.