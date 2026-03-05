Como parte de los ejercicios de acercamiento con universidades, organizaciones y distintos sectores de la sociedad, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui, sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad Regional del Norte, con quienes conversó sobre el trabajo que realiza la Fiscalía y los retos en materia de procuración de justicia.

Durante la reunión, el Fiscal compartió con los jóvenes parte de su trayectoria en el servicio público, recordando su experiencia como secretario del Ayuntamiento en Ciudad Juárez, Delicias y Chihuahua —cargo que desempeñó durante cinco años en la capital—, así como su labor como secretario general de Gobierno, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en dos ocasiones y actualmente al frente de la Fiscalía General del Estado.

El encuentro se desarrolló como un diálogo abierto en el que los estudiantes pudieron plantear preguntas e inquietudes sobre el funcionamiento de la institución y el sistema de justicia.

Uno de los temas que generó mayor interés fue el papel que desempeña la Fiscalía dentro del combate al delito. Al respecto, el Fiscal explicó que la institución tiene como función principal la investigación una vez que se ha cometido un delito.

“La Fiscalía no trabaja en la parte preventiva como tal. Nuestra responsabilidad comienza cuando el delito ya ocurrió. A partir de ahí entran en acción los agentes del Ministerio Público, peritos, especialistas en balística y diversas áreas técnicas que integran las investigaciones para presentar ante el juez casos sólidos que permitan sancionar a los responsables”, explicó.

Durante cerca de una hora y media, los estudiantes tuvieron la oportunidad de formular preguntas sobre diversos temas relacionados con la procuración de justicia, el funcionamiento interno de la institución y los procesos de investigación que se llevan a cabo.

El encuentro se desarrolló en un ambiente cordial y de intercambio de ideas.