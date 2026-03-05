Hallan sin vida a mujer dentro de vivienda en Portal del Real

Una mujer fue localizada sin vida y con evidentes signos de violencia al interior de una casa ubicada en la calle Portal del Real de Gardenias, en la colonia Portal del Real, al sur de la ciudad.

El hallazgo ocurrió cuando un hombre acudió al domicilio con la intención de ofrecer trabajo a un residente del lugar. Tras llamar en repetidas ocasiones sin obtener respuesta y notar que la puerta se encontraba abierta, decidió ingresar a la vivienda para verificar si había alguien dentro.

Al recorrer el inmueble, el visitante encontró a una mujer de aproximadamente 36 años de edad tirada boca abajo en una de las habitaciones. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima tenía un cable alrededor del cuello, por lo que se presume que habría sido utilizado para privarla de la vida.

Ante la situación, el hombre dio aviso inmediato al número de emergencias. Minutos después, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y confirmaron el reporte.

Los oficiales procedieron a acordonar el área para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía especializada en delitos contra la mujer inició las diligencias correspondientes.

Posteriormente, con el apoyo del Servicio Médico Forense, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones periciales donde se le practicará la necropsia de ley, la cual permitirá determinar con precisión las causas de la muerte. Las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido.