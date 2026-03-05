Capturan a pareja tras despojar de 30 mil pesos y su vehículo a una persona

Un violento robo de vehículo y dinero en efectivo se registró la tarde del pasado 3 de marzo en las inmediaciones de la calle Parques de Oriente y avenida Central, hecho que movilizó a corporaciones policiacas y derivó en la detención de dos presuntos responsables.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima acudió a un domicilio ubicado en la colonia Puerta Savona con la intención de realizar una operación de compra–venta.

Sin embargo, al llegar fue sorprendida por varias personas que lo golpearon y amenazaron para despojarlo de 30 mil pesos en efectivo, su teléfono celular y su vehículo Nissan Tiida modelo 2015.

Tras el atraco, los presuntos responsables huyeron del lugar, pero el afectado logró identificar a dos de ellos cuando abordaban un camión del transporte urbano, por lo que alertó a las autoridades.

Elementos policiacos desplegaron un operativo de búsqueda y lograron darles alcance y detener a dos sospechosos, a quienes les aseguraron 15 mil pesos y 42 dólares en efectivo.

Ambos fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.

Minutos más tarde, durante los recorridos de vigilancia, los agentes también lograron localizar el vehículo robado en la colonia Punta Naranjos, el cual fue asegurado para su posterior devolución al propietario.