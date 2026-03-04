Darán becas a estudiantes de carreras técnicas el DIF Municipal y Fundación Chihuahua

En fomento al objetivo del alcalde Marco Bonilla de impulsar la educación para más oportunidades, el DIF Municipal y Fundación Chihuahua A.C., firmaron un convenio de colaboración para apoyar con becas a 629 jóvenes que cursan carreras técnicas de nivel medio superior.

Lo anterior durante el periodo febrero–agosto del 2026, beneficiando a alumnas y alumnos de los planteles CBTIS 122, CBTIS 158, CETIS 86, CECYT 6, CECYT 20 y CECYT, quienes podrán continuar con su formación académica con mayor tranquilidad y certeza.

Tal es el caso de Rubí Esparza, estudiante de segundo semestre de la carrera técnica en Robótica, quien gracias a esta beca puede continuar sus estudios, adquirir útiles escolares y uniformes, y seguir preparándose para alcanzar sus metas profesionales.

Este tipo de alianzas permiten detectar y atender de manera más eficiente las necesidades de la comunidad estudiantil, priorizando a quienes enfrentan mayores retos económicos. El acompañamiento institucional no solo se limita al apoyo financiero, sino que también promueve valores como la responsabilidad, el esfuerzo y la superación personal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación y con las juventudes, mediante el trabajo con organizaciones de la sociedad civil para generar oportunidades concretas que impulsen su desarrollo académico y profesional.