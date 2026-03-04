Se capacita OIC para agilizar atención de denuncias ciudadanas

Con el objetivo de brindar una atención más ágil y efectiva a las y los ciudadanos, el Gobierno Municipal informa que personal del Órgano Interno de Control (OIC) se encuentra en capacitación en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Esta preparación permitirá resolver denuncias e inquietudes de manera más rápida, privilegiando el diálogo y la mediación como herramientas para alcanzar acuerdos, evitando en muchos casos procesos largos o complicados.

A través de estos mecanismos, la ciudadanía puede encontrar soluciones sin necesidad de acudir directamente a instancias judiciales, lo que representa ahorro de tiempo, costos y desgaste para las partes involucradas.

Contar con personal capacitado para escuchar, mediar y generar acuerdos fortalece la confianza ciudadana y consolida un gobierno más cercano, transparente y sensible a las necesidades de la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mejorar continuamente sus procesos y de construir una cultura basada en el respeto, la responsabilidad y la búsqueda de soluciones que beneficien a todas y todos los chihuahuenses.