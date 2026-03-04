Ya se lo estaban comiendo; localizan encobijado en Nuevo Sacramento

El cuerpo de un hombre envuelto en una cobija de color rojo y con el rostro, carcomido por animales salvajes de la zona, fue localizado al mediodía de este miércoles.

Los primeros respondientes fueron los uniformados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes acordonaron la zona en espera del Ministerio Público. Tiempo después arribaron agentes de la AEI para levantar evidencia y comenzar con la investigación. SEMEFO se encargó del levantamiento del cadáver.

Este hecho, con huella del crimen organizado, fue en un baldío cercano a la calle Cuauhtémoc casi vías del tren en la colonia Ejido Nuevo Sacramento, ubicado a la altura del kilómetro 25 de la carretera Chihuahua a Ciudad Juárez.

Indicaron reportes preliminares que se trataría de un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Fiscalía ya investiga los hechos, púes ayer fue localizado en la colonia Robinson, un cuerpo calcinado.