Impulsa Estado el desarrollo de productores de la región noroeste

Durante 2025 el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), invirtió más de 165 millones de pesos (mdp) en apoyos para el sector productivo de municipios de la región noroeste, en beneficio directo de más de 22 mil habitantes.

Mediante esta estrategia se desarrollaron acciones en Janos, Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Namiquipa, Gómez Farías, Bachíniva, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos y Cusihuiriachi.

Se efectuaron obras de mecanización del campo con la rehabilitación y mantenimiento de más de 2 mil 500 kilómetros de caminos rurales, así como la construcción de 30 presones.

Estas obras habilitan nuevas áreas productivas, mejoran terrenos de cultivo y fortalecen la conectividad rural, con tierras agrícolas más productivas, mejores rutas de traslado de insumos, cosechas y ganado, lo que se traduce en reducción de costos y mayor eficiencia para los productores.

Además se destinaron más de 10 mdp a obras e infraestructura orientadas al uso eficiente del agua, con la construcción y rehabilitación de bordos, y la implementación de sistemas de riego tecnificado para un uso eficiente y sustentable del agua.

También se invirtieron más de 33 mdp para la distribución de pacas de rastrojo, en beneficio de más de 3 mil 500 productores pecuarios, y para el procesamiento y comercialización de nuez, hortalizas, carne, leche y miel, se apoyaron 49 proyectos con una inversión superior a los 7.7 mdp.

En materia de insumos agrícolas y pecuarios (avena, alfalfa, pradera, sorgo, fertilizantes, semilla, plántulas, árboles e insectos benéficos), para el sector apícola, y concentrados para bovinos, ovinos y caprinos, se benefició a más de 8 mil 500 productores con una inversión superior a los 66 mdp.