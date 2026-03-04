Reunión con “candidateables” no fue destape: secretario

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Pena Grajeda, confirmó que la mañana de este martes sostuvo una reunión con perfiles del Partido Accion Nacional señalados como posibles aspirantes a futuras candidaturas.

En el encuentro participaron el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chavez Madrid; el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir Saenz; y el fiscal general del Estado, Cesar Jauregui Moreno, además del propio De la Peña.

El funcionario aclaró que se trató de un encuentro de carácter político en el que se abordaron temas relacionados con la situación actual del estado y la organización interna del partido, y descartó que represente un “destape” o una definición anticipada de candidaturas.

Señaló que este tipo de reuniones son comunes dentro de la vida partidista y forman parte del diálogo entre liderazgos, especialmente ante los escenarios electorales que se avecinan.

De la Peña enfatizó que cualquier definición formal corresponderá a los tiempos y procesos establecidos por el partido, así como por las autoridades electorales, y reiteró que su responsabilidad institucional es continuar trabajando en la agenda de gobierno.