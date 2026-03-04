Reporta Seguridad Pública 20 homicidios en febrero; 13 detenidos

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, informó que al cierre de febrero se registraron 20 homicidios en la capital, de acuerdo con la evaluación estadística presentada por el área de análisis y en coordinación con autoridades estatales y federales.

Detalló que, de estos 20 casos, se logró la detención de 13 personas presuntamente involucradas, lo que calificó como una cifra relevante en términos de efectividad operativa y coordinación interinstitucional.

El funcionario explicó que estos resultados son producto del trabajo conjunto con el área de Defensa, representada por el coronel Cobos, así como con autoridades de la Secretaría General de Gobierno del Estado y otras instancias de seguridad.

En comparación con febrero del año pasado, señaló que la capital cerró con un evento menos. No obstante, destacó que, al analizar el comportamiento acumulado de 2025, se observa un mes positivo para la ciudad en materia de incidencia delictiva.

Si bien el alcalde Marco Bonilla había señalado que las cifras son similares a las del año anterior, puntualizó que la estrategia de seguridad ha sido fortalecida y presenta mejoras en su implementación.