Salen por tierra 279 mexicanos atrapados en la guerra EU-Iran

fuente: excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México ha evacuado 279 ciudadanos mexicanos que se encontraban en zonas afectadas por el conflicto en EU- Iran.

Durante la conferencia matutina, explicó que los connacionales han salido principalmente por vía terrestre, debido a que en algunos momentos no hay disponibilidad de vuelos desde las zonas de conflicto.

Detalló que las evacuaciones se han realizado hacia distintos países de la región, entre ellos Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Líbano, desde donde posteriormente se facilita su traslado a lugares seguros.

Sheinbaum indicó que la mayoría de las personas han logrado salir hacia Egipto, Jordania y Turquía, países que cuentan con espacio aéreo disponible para continuar su traslado.

La presidenta señaló que las autoridades mexicanas mantienen coordinación con las embajadas y consulados en la región para continuar apoyando a los connacionales que requieran salir de las zonas afectadas.