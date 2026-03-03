Se suma Municipio al resguardo de edificios por marcha del 8M

Al igual que el Palacio de Gobierno, la Secretaría de Hacienda, Rectoría y el Congreso del Estado, este martes la Presidencia Municipal comenzó a ser cubierta con tarimas y estructuras metálicas como medida preventiva ante la marcha conmemorativa del 8 de Marzo.

Las acciones tienen como objetivo disminuir posibles daños a los edificios históricos que pudieran surgir como afectaciones colaterales durante la movilización, la cual se prevé con amplia participación.

Desde temprana hora, personal del Ayuntamiento inició la colocación de protecciones en puertas, ventanas y accesos principales del inmueble, sumándose así a las medidas implementadas en otros edificios públicos del primer cuadro de la ciudad.