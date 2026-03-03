Presentan agendan por el 8M en la Capital

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Monica Meléndez, presentó la agenda de actividades que se desarrollarán en el marco del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Informó que, como cada año, el IMM encabeza una serie de acciones conmemorativas que iniciarán el 5 de marzo con un taller de inteligencia artificial y propiedad intelectual, organizado en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad.

Para el 7 de marzo se llevará a cabo un partido con causa en conjunto con el equipo Dorados de Chihuahua, a las 7:00 de la tarde en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

Posteriormente, el 12 de marzo a las 4:30 de la tarde, en el Casino de Chihuahua, se realizará la ceremonia de graduación de la Universidad de las Mujeres. El evento contará con la presencia del alcalde Marco Bonilla, así como del director general de la Organización Mundial de Alfabetización, organismo que próximamente tendrá presencia en la ciudad.

Finalmente, el viernes 13 de marzo a las 9:00 de la mañana se celebrará el Primer Cabildo de Mujeres, una iniciativa impulsada por regidoras del Ayuntamiento.