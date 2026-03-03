Presentan a los cuatro detenidos con armas de fuego y cartuchos en Aldama

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, llevó a cabo un operativo táctico en el municipio de Aldama, que derivó en el aseguramiento de cuatro masculinos por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de servidores públicos.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas, Fresno y Roberto Sosa, cuando elementos de la Fuerza Especial SWAT, en coordinación con el Grupo de Detectives y la Dirección de Análisis Táctico, realizaban recorridos de reforzamiento tras eventos violentos de alto impacto ocurridos horas antes en la región.

Durante la intervención, se marcó el alto a una motocicleta que intentó evadir a los elementos, ingresando a un domicilio. Desde el interior del inmueble se realizaron detonaciones de arma de fuego en contra del personal operativo, por lo que se activaron protocolos de reacción y contención.

Tras neutralizar la situación fueron detenidos identificados como Francisco Javier R. D., de 27 años, originario de Chihuahua; Luis Gerardo A. M., de 20 años, originario de Aldama; Jesús José G. C., de 38 años, alias “Mayo Flaco”, originario de Aldama; y Cruz Fernando B. M., de 35 años, alias “Mayo Flaco”, originario de Chihuahua, que intentaban huir por techos aledaños.

Como resultado de la acción policial, se aseguraron:

04 armas largas (fusiles de distintos calibres).

12 cargadores.

307 cartuchos de diversos calibres.

02 chalecos tácticos con placas balísticas.

01 motocicleta marca Suzuki, modelo 2012, sin reporte de robo.

Durante la intervención, una unidad oficial resultó con impactos de arma de fuego, sin reporte de elementos lesionados.

Los cuatro detenidos, junto con el armamento, cargadores, cartuchos y demás indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

La SSPE refrenda su compromiso de actuar con firmeza y coordinación interinstitucional para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y de sus elementos, así como para combatir de manera frontal a los generadores de violencia en el estado.