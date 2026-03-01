Chihuahua refuerza su apuesta por la salud en el 4º Informe de Gobierno de Maru Campos

Ch

En el marco de la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, la gobernadora Maru Campos Galván resaltó los avances alcanzados en el sector salud, con especial énfasis en MediChihuahua, el programa estatal que desde su implementación ha extendido servicios médicos gratuitos a miles de chihuahuenses sin acceso a sistemas de salud federales.

Durante el informe, celebrado este domingo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, la mandataria estatal destacó que MediChihuahua ha consolidado su cobertura a lo largo y ancho de la entidad. El programa ha registrado más de 1.6 millones de atenciones médicas proporcionadas en unidades de primer y segundo nivel, gracias a la atención gratuita en clínicas, centros de salud y hospitales para quienes no cuentan con afiliación al IMSS, ISSSTE u otras instituciones federales.

“El impulso a MediChihuahua responde a la convicción de que la salud es un derecho y no un privilegio”, expresó Campos Galván frente a más de mil asistentes, incluidos funcionarios federales, estatales y municipales, así como al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, Julio Berdegué Sacristán, como representante de la presidenta de la República.

El programa, que arrancó en febrero de 2024, ha afiliado a cientos de miles de habitantes de todas las regiones del estado. En el último año, cerca de 300 mil personas se registraron para recibir atención médica gratuita, con un promedio mensual de 27 mil nuevos beneficiarios.

Además de las consultas generales, MediChihuahua ofrece medicamentos, procedimientos clínicos y servicios especializados, con el objetivo de cerrar brechas de acceso en comunidades rurales y urbanas. El crecimiento sostenido en la demanda y la cobertura del programa fue uno de los pilares del informe.

En el resto de su exposición, la Gobernadora informó también sobre obras de infraestructura, educación y desarrollo social, reafirmando el compromiso de su administración por consolidar políticas públicas que favorezcan la equidad y el bienestar de las familias chihuahuenses.