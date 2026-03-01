Abrirá pronto Torre Centinela: Maru

La gobernadora de Maru Campos dio a conocer los principales resultados alcanzados en materia de seguridad durante su administración, entre los que sobresale que la Torre Centinela se encuentra concluida y preparada para iniciar operaciones.

En el material difundido, la mandataria estatal resaltó que se realizó una inversión sin precedentes de 3 mil 600 millones de pesos para el fortalecimiento de la Policía Estatal, lo que permitió la adquisición de armamento, equipo táctico y tecnología especializada. Asimismo, se otorgó certeza laboral a mil 460 agentes que anteriormente no contaban con una plaza formal, garantizando así mayor estabilidad dentro de la corporación.

El informe también destaca la obtención de certificaciones internacionales como CALEA, además de reconocimientos en el extranjero. Entre ellos figura el premio entregado en Dubái al secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, por las estrategias implementadas en el estado.

En cuanto a infraestructura, se puntualiza que la Torre Centinela, ubicada en Ciudad Juárez, cuenta con 20 pisos, cuatro niveles estratégicos y un sistema de videovigilancia con tecnología de video wall de 360 grados, lo que permitirá una supervisión integral y una respuesta más ágil ante situaciones de riesgo.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su apuesta por modernizar el sistema de seguridad y fortalecer la capacidad operativa de las corporaciones policiales.