“Viene lo mejor para Chihuahua”: Maru

Con esa frase, la gobernadora Maru Campos resumió el mensaje central de su 4º Informe de Gobierno, en el que destacó avances en seguridad, economía, infraestructura, salud y programas sociales, y dejó en claro que aún restan dos años de trabajo intenso al frente de la administración estatal.

Durante su mensaje, la mandataria subrayó que Chihuahua ha logrado fortalecer su desarrollo económico, impulsando la atracción de inversiones y consolidándose como uno de los estados más competitivos del país. Señaló que su gobierno ha trabajado para generar condiciones de certeza jurídica y estabilidad, lo que ha permitido la llegada de nuevas empresas y la expansión de industrias estratégicas, particularmente en sectores como el manufacturero y el tecnológico.

En materia de seguridad, destacó la coordinación permanente con fuerzas federales y municipales, así como el fortalecimiento de la Policía Estatal mediante mejor equipamiento, capacitación y tecnología. Aseguró que los resultados muestran una tendencia a la baja en diversos indicadores delictivos, lo que, afirmó, es reflejo de una estrategia integral que prioriza la tranquilidad de las familias chihuahuenses.

La gobernadora también resaltó inversiones en infraestructura carretera, obras hidráulicas y mejoras en servicios básicos, particularmente en regiones serranas y comunidades con mayor rezago. En el ámbito de la salud, mencionó acciones para ampliar la cobertura médica, rehabilitar hospitales y garantizar el abasto de medicamentos.

En educación y política social, hizo énfasis en programas de becas, apoyos a estancias infantiles, fortalecimiento del sistema educativo y acciones enfocadas en mujeres, jóvenes y sectores vulnerables. “Estamos sentando bases firmes para el futuro del estado”, afirmó, reiterando que su administración mantiene un enfoque humanista y cercano a la gente.

Al dirigirse a la ciudadanía, Maru Campos sostuvo que su gobierno no ha bajado el ritmo y que los próximos dos años serán decisivos para consolidar los proyectos estratégicos iniciados en la primera mitad de su mandato. “Hay gobernadora para rato”, expresó, enviando un mensaje de continuidad, firmeza y compromiso.

Finalmente, reiteró que su administración seguirá trabajando con responsabilidad financiera, transparencia y disciplina presupuestal, con el objetivo de que Chihuahua continúe avanzando. “Viene lo mejor para Chihuahua”, insistió, al asegurar que los cimientos ya están puestos y que la segunda parte de su gobierno estará marcada por resultados aún más contundentes.