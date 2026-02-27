Visitan regidores a colonos de Punta Esperanza

La regidora Isela Martínez Díaz, junto a los regidores Joni Barajas González y Adán Galicia Chaparro, realizaron un recorrido por la colonia Punta Esperanza, ubicada al oriente de la ciudad, con el objetivo de dar seguimiento puntual a diversas gestiones y fortalecer el diálogo directo con las y los vecinos.

Isela Martínez, coordinadora de la Fracción Edilicia del PAN señaló que el trabajo en territorio permite conocer de primera mano las necesidades reales de la ciudadanía y asegurar que las decisiones que se toman desde el Cabildo estén alineadas con la realidad que viven las familias en sus colonias. Más que trámites, cada solicitud representa una responsabilidad y un compromiso con nombre y rostro.

“Cumpliendo con la instrucción que nos ha encomendado el alcalde Marco Bonilla Mendoza, seguimos recorriendo las colonias para escuchar, atender y dar resultados concretos a las y los chihuahuenses”, expresó Martínez Díaz.

Durante la visita, vecinas y vecinos compartieron inquietudes relacionadas con servicios públicos, seguridad, infraestructura y mejoramiento de espacios comunitarios, además de revisar el avance de gestiones previamente canalizadas. En este encuentro, las regidoras y el regidor de Acción Nacional se comprometieron a dar puntual seguimiento a cada una de las solicitudes planteadas, así como a impulsar desde el Cabildo políticas públicas que fortalezcan los servicios municipales, mejoren el entorno urbano y generen condiciones que eleven su calidad de vida.

Finalmente, la Fracción Edilicia del PAN reiteró que la continuidad en la atención ciudadana es clave en el gobierno del alcalde Marco Bonilla para consolidar acciones efectivas y seguir construyendo una ciudad con orden, desarrollo y prosperidad para todas y todos.