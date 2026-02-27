Amplía universidad de las mujeres su oferta educativa

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), encabezado por su directora Mónica Meléndez, presentó una colaboración con la Universidad Regional del Norte (URN) para fortalecer el programa Universidad de las Mujeres, con el objetivo de ampliar la oferta académica dirigida a mujeres que buscan concluir sus estudios profesionales.

En el presidium estuvieron presentes las regidoras Isela Martínez y Myrna Monge; el presidente del Corporativo URN, Daniel García; el rector de la institución, Carlos González; así como el jefe de Gabinete del Gobierno Municipal, Arturo García Portillo.

Durante su intervención, la regidora Isela Martínez destacó que este proyecto forma parte de los compromisos asumidos en campaña por el alcalde Marco Bonilla, enfocados en generar mayores oportunidades educativas para las mujeres del municipio. Por su parte, Myrna Monge subrayó el papel transformador de las mujeres en la vida social, política y económica, y señaló que facilitar el acceso a la educación superior impacta directamente en su autonomía y desarrollo.

El rector Carlos González informó que se integran al programa las licenciaturas en Derecho y en Administración de Empresas Turísticas. Detalló que la carrera de Turismo cuenta con 45 años de trayectoria en la URN, mientras que Derecho suma 30 años de experiencia académica. Explicó que ambos programas responden a una alta demanda social: Derecho, ante la complejidad del marco jurídico nacional y la necesidad de especialistas; y Turismo, por su creciente impacto en la economía local y estatal.