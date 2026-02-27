Invitan al festival familias felices

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a participar en el Festival “Familias Felices”, que se llevará a cabo el próximo domingo 22 de marzo en el Polideportivo Luis H. Álvarez, en un horario de 1:00 de la tarde a 6:30 de la tarde.

El anuncio fue encabezado por la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, acompañada por la directora del DIF Municipal, Liliana Herrera; la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Meléndez; la directora del Instituto Municipal de Cultura, Fernanda Bencomo; y el director del Instituto de Cultura Física y Deporte, Juan José Abdo, entre otros funcionarios.

Actividades para toda la familia

El programa contempla una amplia variedad de actividades recreativas y formativas, entre ellas:

Juegos familiares

Pinta caritas

Pintura de cerámica

Exhibiciones y dinámicas a cargo de elementos de Seguridad Pública

Presentaciones artísticas organizadas por centros comunitarios

Además, se instalará el stand informativo “Conoce tu centro”, donde las familias podrán ubicar el centro comunitario más cercano a su domicilio y conocer la oferta de talleres y servicios disponibles.

Como novedad, por primera vez se colocarán canchas de robótica del Centro Municipal, donde se realizarán exhibiciones y prácticas abiertas al público.

Actividades durante todo marzo

Las autoridades recordaron que marzo es considerado el mes de la familia, por lo que el programa contempla actividades durante todo el mes.

Las acciones inician este domingo 1 de marzo con actividades en las Grutas de Nombre de Dios.

Asimismo, se ofrecerán asesorías legales gratuitas en los Cedefam durante todo el mes.

Para facilitar la participación, se dispondrá de transporte desde los centros comunitarios y desde las cinco zonas rurales del municipio.

Las autoridades destacaron que el objetivo del festival es fortalecer la cohesión familiar y acercar en un mismo espacio los servicios municipales, sin necesidad de registro previo.