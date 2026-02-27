Instalan “tendedero” frente al Congreso por publicaciones misóginas de asesor legislativo

Un “tendedero” con cartulinas y capturas de pantalla fue colocado al exterior del Congreso del Estado, donde se exhiben publicaciones misóginas atribuidas a Adrián S., quien se desempeña como asesor de la diputada Brenda Ríos.

En una de las cartulinas se lee: “El Congreso del Estado no debería tener a asesores que violenten a las mujeres”, mensaje acompañado de impresiones de supuestos comentarios difundidos en redes sociales, los cuales son señalados como ofensivos y denigrantes hacia mujeres.

Cabe recordar que en dáis pasados, regidoras del Partido Acción Nacional (PAN) exhibieron públicamente el caso durante una sesión de Cabildo, en donde pidieron a Morena ser coherente y así como exigen cumplan en combatir la violencia de género.

El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los servidores públicos y sus colaboradores en el uso de redes sociales, así como la congruencia institucional en materia de prevención y sanción de la violencia política y de género.

Hasta el momento, ni la diputada ni el Congreso del Estado han emitido un posicionamiento oficial respecto a las acusaciones expuestas en el tendedero, sin embargo los ciudadanos que circulan por la zona piden explicación oficial, de ser reales piden su despido.