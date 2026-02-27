Motociclista pierde la vida tras choque en avenida Quinta Real

Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida luego de un accidente vial registrado en el cruce de la avenida Quinta Real y Paseos del Pinto.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha tipo chopper, de 1100 centímetros cúbicos, sobre la avenida Quinta Real en sentido de sur a norte. En el mismo sentido transitaba una camioneta Chevrolet Captiva, conducida por una mujer.

Presuntamente, el motociclista intentó rebasar por el carril izquierdo y, al llegar al cruce con Paseos del Pinto, la conductora de la camioneta realizó una maniobra para dar vuelta a la izquierda con la intención de ingresar a una sucursal de Farmacia Guadalajara, momento en el que se produjo el impacto.

Tras el choque, la motocicleta se estrelló contra el costado izquierdo de la camioneta y posteriormente contra el camellón central. Debido a la fuerza del impacto, el motociclista perdió la vida en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio; sin embargo, únicamente pudieron confirmar el deceso. Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área como primeros respondientes, mientras que agentes de la Policía Vial realizaron el levantamiento del reporte y quedaron en espera de la autoridad correspondiente para iniciar las investigaciones y deslindar responsabilidades.