Le quitan la vida a joven al interior de pick up en la Plan de Ayala

Un hombre de entre 20 y 25 años de edad fue privado de la vida a balazos cuando se encontraba al interior de una pick up en calles de la colonia Plan de Ayala.

El ataque se registró en el cruce de las calles Viva Villa, entre Julio Acosta y Pablo López, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias.

Al arribar al sitio, agentes de la Policía Municipal localizaron a la víctima dentro del vehículo con varios impactos producidos por proyectil de arma de fuego calibre 9 milímetros.

Paramédicos que acudieron al llamado confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por los uniformados y posteriormente entregada a personal de Criminalística de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencia balística.

Asimismo, al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano para brindar apoyo en el perímetro y reforzar la seguridad en el sector.

De acuerdo con versiones preliminares, al menos dos personas se encontraban con la víctima momentos antes del ataque; posteriormente se escucharon varias detonaciones.

Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.