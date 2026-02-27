Volcadura deja un muerto y cuatro lesionados en la carretera a Cuauhtémoc

Chihuahua, Chih.– La madrugada de este viernes, alrededor de la 1:00 de la mañana, una volcadura registrada en la carretera a Cuauhtémoc dejó como saldo una persona sin vida y cuatro más lesionadas, luego de que presuntamente el conductor manejara bajo los influjos del alcohol y a exceso de velocidad.

De acuerdo con información proporcionada por la Guardia Nacional, División Caminos, el percance ocurrió en el kilómetro 30, a la altura de la comunidad de El Vallecillo, cuando el conductor de una camioneta Ford Explorer de modelo atrasado perdió el control de la unidad, salió del camino y volcó en repetidas ocasiones.

Tras el reporte al sistema de emergencias, al lugar acudieron paramédicos de URGE y de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a los cuatro lesionados y los trasladaron a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.

En el sitio fue localizada una persona sin signos vitales, por lo que se dio aviso a personal del Servicio Médico Forense, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del C-4 para la práctica de la necropsia de ley.

Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de abanderar la zona y elaborar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.