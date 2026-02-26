Se lleva a cabo el tercer foro de turismo en Casas Grandes.

Para continuar con el análisis de las iniciativas de reforma a la Ley de Turismo del Estado de Chihuahua, se llevaron a cabo mesas de trabajo en el marco del tercer Foro de Turismo 2026.

Este foro se sustenta en dos propuestas clave: el Asunto 913, que busca mejorar la Ley de Turismo para incluir mecanismos de consulta más efectivos, y el Asunto 1004, que tiene como objetivo fortalecer el trabajo de los Consejos de Turismo. Ambas iniciativas presentadas por el diputado José Luis Villalobos, buscan contar con una ley más clara, útil y cercana a las necesidades reales del sector.

Los foros se realizan con la participación de personas del sector turístico, autoridades locales y ciudadanía interesada, quienes comparten sus ideas y experiencias. Sus aportaciones se consideran en la elaboración de la propuesta legislativa, con el propósito de trabajar la reforma en mención.

La diputada Yesenia Reyes destacó la importancia del tercer foro de consulta como un espacio para escuchar propuestas ciudadanas y fortalecer el turismo en el estado, reconociendo el valor histórico de Casas Grandes y reiterando el compromiso de trabajar de la mano con la sociedad y el sector para impulsar su desarrollo.

El presidente municipal de Casas Grandes, Roberto Lucero Galaz, agradeció el interés por generar espacios de diálogo en favor del turismo. Destacó la importancia de trabajar en coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la ciudadanía para impulsar el desarrollo del municipio, resaltando su historia, identidad y potencial. Asimismo, reiteró la disposición de su administración para sumar esfuerzos y construir acuerdos que fortalezcan el crecimiento y la prosperidad de Casas Grandes.

Para dar inicio a estos trabajos, el presidente de la Comisión de Turismo, el dip. José Luis Villalobos, destacó la relevancia de realizar este foro en Casas Grandes, al tratarse de una región estratégica para el turismo estatal. Señaló que, si bien en los últimos años se han impulsado diversas reformas, el objetivo actual es construir una reforma integral que incorpore las propuestas recabadas en las distintas regiones.

Asimismo, subrayó la importancia económica del turismo para Chihuahua, resaltando su crecimiento reciente y reafirmando el compromiso de integrar las necesidades locales en la nueva legislación, con el fin de fortalecer un desarrollo turístico sostenible y acorde con la realidad de cada comunidad.

El proceso de consulta continuará durante los meses de febrero y marzo de 2026, en:

Ciudad Juárez: Viernes 27 de febrero, 11:00 horas. En Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF). Guerrero: Viernes 6 de marzo, 11:00 horas. En Restaurante La Cava. Creel: Sábado 7 de marzo, 11:00 horas. En The Lodge at Creel Hotel & Spa. En este evento también estuvo presente el Lic. Francisco Orrantia, representante del Secretario de Turismo.

