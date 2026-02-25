Piden regidoras a Brenda Ríos ser autocrítica con la violencia de género

Durante la sesión de cabildo, de este miércoles, regidoras panitas solicitaron a los funcionarios de Morena ser autocríticos y no tener justicia selectiva cuando se trata de violencia de género.

Isela Martínez, recordó la ocasión en que el regidor por Morena Miguel Riggs cometió violencia de género en contra de la síndica Olivia Franco y únicamente fue suspendido un mes, luego en la cámara local la legisladora Brenda Ríos exige mejorar la ley a los violentadores panistas cuando se tiene violencia a su colega Rossana Díaz, destacando al asistente de Brenda Ríos que seguido realiza comentarios misóginos en redes sociales.

La regidora Myrna Monge, presentó pruebas impresas en donde el asesor Adrian Sanchez alias “CHUPAS”, ha comentado violencia de género, sin embargo, Morena no los castiga sino los premia con grandes sueldos.

Asimismo, durante se llevaba a cabo el debate fue criticado el regidor por Morena Miguel Riggs, quien se limitó a no poner atención con respeto a sus compañeras y por el contrario, solo estar con su teléfono móvil.