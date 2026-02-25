Protesta política de simpatizantes de Morena, contra el maltrato animal

Una protesta que fue presentada como una manifestación ciudadana en defensa de los animales terminó generando cuestionamientos sobre un posible trasfondo político, luego de que algunos de sus participantes mantienen vínculos públicos con Morena en Chihuahua.

La movilización se llevó a cabo en el exterior de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal. Entre los asistentes destacó la presencia de Marcela Cárdenas, dirigente de la asociación “Cat Family”, quien en distintas publicaciones en redes sociales ha mostrado afinidad con Morena e incluso ha expresado respaldo al alcalde de Ciudad Juárez.

Asimismo, acudió Daniel Amezquita, quien en su perfil personal se identifica como Presidente Seccional 612 de Morena en Chihuahua y ha difundido mensajes de apoyo a ese partido político.

Pese a la convocatoria realizada previamente en plataformas digitales, la manifestación registró baja asistencia, con alrededor de 15 personas en el lugar.

El hecho ha generado señalamientos en torno a la posible utilización de causas sensibles, como la protección animal, con fines de posicionamiento político, en un contexto donde el tema ha cobrado relevancia pública. Diversas voces han cuestionado si este tipo de acciones responden genuinamente a una agenda ciudadana o a intereses partidistas.