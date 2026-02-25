Invitan a jóvenes a tramitar su Cartilla del Servicio Militar Nacional

El Gobierno Municipal de Chihuahua invita a las y los jóvenes de la capital a realizar el trámite de su Cartilla del Servicio Militar Nacional, documento que representa un paso importante en su formación cívica y compromiso con el país.

El Secretario del Ayuntamiento destacó recientemente que este trámite va más allá de un requisito administrativo, al señalar que: “La cartilla del Servicio Militar Nacional representa mucho más que un documento; simboliza compromiso con México, disciplina, valores y amor por nuestra patria. Es una oportunidad para que nuestras y nuestros jóvenes fortalezcan su carácter, su sentido de responsabilidad y su participación activa en la vida cívica del país.”

Desde la administración que encabeza el alcalde Marco Bonilla, se reconoce el papel fundamental de la juventud en la construcción de una ciudad y un país más fuertes, por lo que se invita a cumplir con este deber ciudadano con responsabilidad y orgullo.

La Junta Municipal de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional se encuentra ubicada en la calle Ochoa y 4ª, colonia Santa Rosa, donde las y los interesados podrán recibir asesoría directa sobre los requisitos y el procedimiento correspondiente.

Entre los requisitos generales se encuentran: acta de nacimiento original y copia, CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial en caso de contar con ella, así como fotografías tamaño cartilla bajo las especificaciones que marca la convocatoria.

Asimismo, la convocatoria completa puede consultarse en la página oficial del Municipio de Chihuahua, donde se detallan fechas, documentación requerida y lineamientos.

El Gobierno Municipal reitera la invitación a las y los jóvenes a asumir este compromiso con sentido patriótico, entendiendo que el Servicio Militar Nacional fortalece valores como la disciplina, el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo, elementos esenciales para el desarrollo personal y la construcción de una sociedad más ordenada y participativa.