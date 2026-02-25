Cuestiona De la Peña reforma electoral federal

El secretario general de Gobierno del Estado, Santiago De la Peña Grajeda, expresó reservas frente a la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que no incorpora la pluralidad de visiones que existen en el país.

El funcionario señaló que, desde su perspectiva, la iniciativa no refleja la diversidad política y social de las distintas regiones, particularmente de la frontera norte y del estado de Chihuahua, cuyas dinámicas dijo difieren de las del centro y sur del país.

De la Peña sostuvo que el planteamiento parece construido desde una óptica centralista, sin un proceso amplio de diálogo que permita integrar las particularidades estatales. En ese sentido, advirtió que una reforma de esta magnitud requiere consensos sólidos para evitar divisiones o resistencias en las entidades federativas.

Finalmente, indicó que cualquier modificación al sistema electoral debe garantizar representación equitativa y certeza jurídica, a fin de fortalecer la vida democrática y no generar incertidumbre entre los estados.