Inicia cabildo con minuto de silencio por elementos caídos en operativo de captura de “El Mencho”

El Cabildo del Municipio de Chihuahua inició su sesión ordinaria con un minuto de silencio en memoria de los 27 elementos de seguridad que perdieron la vida durante un operativo encabezado para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La solicitud fue presentada por la regidora Elena Rojo, quien pidió a los integrantes del Ayuntamiento rendir un homenaje solemne a los 27 agentes caídos, destacando su labor y compromiso en el combate al crimen organizado. Durante la sesión, las y los regidores se pusieron de pie para guardar el minuto de silencio en señal de respeto y solidaridad con las familias de las víctimas.

El operativo al que se hizo referencia ocurrió en el contexto de las acciones federales emprendidas en los últimos años para debilitar la estructura del CJNG, uno de los grupos criminales con mayor presencia en el país. Estos enfrentamientos han dejado bajas tanto en fuerzas de seguridad como en civiles, evidenciando los riesgos que enfrentan los elementos en el cumplimiento de su deber.

En su intervención, se subrayó la importancia de no olvidar el sacrificio de quienes integran las corporaciones de seguridad y de reforzar las estrategias de coordinación entre los distintos niveles de gobierno para garantizar la paz y la seguridad en el estado y el municipio.

La sesión continuó con el desahogo de los puntos establecidos en el orden del día, no sin antes reiterar el reconocimiento institucional a los elementos caídos y el llamado a fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad.

