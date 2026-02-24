Prevén que mañana se reanuden clases en Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se prevé que para mañana se reanuden las clases en los estados de Jalisco y Michoacán.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que estas medidas de seguridad que se impusieron después del operativo donde fue abatido “El Mencho”, ya se están levantando.

“Ayer hablé personalmente con los gobernadores de Jalisco y Michoacán. El día de hoy no se llamó a clases pero mañana se espera que se normalicen las actividades”, detalló.