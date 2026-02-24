Cuida a tu mascota: fomenta Municipio servicio de esterilización para perros y gatos

Como parte del Día Mundial de la Esterilización Animal, el Gobierno Municipal, hace un llamado a la acción para fomentar esta práctica que ayuda a los animalitos de compañía en la prevención del abandono, la sobrepoblación, reduce riesgos de enfermedades y mejora la calidad de vida de las mascotas.

Por su parte, la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, ofrece dicho servicio desde sus instalaciones en Lateral Periférico de la Juventud, número 7120; o desde el Esterimóvil, que recorre distintas colonias de la ciudad. Para ambas locaciones, es indispensable contar con cita y los requisitos que se piden.

Para acceder al servicio, es importante que las mascotas tengan ayuno mínimo de 8 horas, se encuentren clínicamente sanas, tengan más de 4 meses de edad, y que los perros acudan con correa y los gatos en transportadora.

Cabe señalar que, desde la Creación de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, en junio del año 2025, se han realizado más de 2 mil 340 esterilizaciones a perros y gatos, lo que refleja el compromiso del Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla, con una tenencia responsable y con la calidad de vida de los animales.

Para más información, o agendar una cita, puedes comunicarte a los teléfonos: 614 349 93 21 y 614 438 91 96; en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm.

La esterilización es prevención, es compromiso y es una acción concreta por la protección animal en Chihuahua Capital.