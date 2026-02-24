CIA entregó información “decisiva” para “eliminar” a “El Mencho”

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) proporcionó información importante sobre la localización del líder del cártel más buscado de México, lo que condujo a una operación de las fuerzas especiales mexicanas y a su asesinato el domingo, según un funcionario estadounidense y otras personas con conocimiento de la operación.

Cervantes, líder veterano del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como “El Mencho”, siguiendo a una de sus parejas sentimentales. Dijeron que primero habían seguido a uno de sus colaboradores, quien llevó a la mujer a una cita con Oseguera en el escondite del líder del cártel.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional de México, dijo que la información sobre el colaborador procedía del ala de élite de inteligencia del ejército mexicano. Pero también reconoció que las autoridades mexicanas habían utilizado “información complementaria” de agencias estadounidenses para rastrear la red de contactos de Oseguera.

Una de las personas informadas de la operación dijo que la información de la CIA había sido “decisiva para eliminar” al líder del cártel.

Las personas que conocen la operación no quisieron describir la fuente de la información, señalando que la agencia disponía de muchos métodos para recabar información, incluida una red de informantes humanos, imágenes aéreas y comunicaciones interceptadas.

