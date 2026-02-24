Alcaldesa de Bacanora, Sonora, sufre agresión armada; su hijo murió.

López-Dóriga Digital

Nora Alicia Biebrich, alcaldesa de Bacanora, Sonora, sufrió una agresión armada en la que su hijo murió.

Los hechos se registraron este 24 de febrero sobre la carretera Huetamo-Mazatlán, informó la Fiscalía de Sonora.

Primeros informes apuntan a que la agresión fue producto de un incidente vial cuando la alcaldesa y su hijo se dirigían de Hermosillo a Mazatlán, Sinaloa.

Quisieron rebasar un vehículo, el cual no lo permitía, y tuvieron un incidente de tránsito por el rebase. Posteriormente, ese vehículo los alcanza y empieza a disparar”, señaló el fiscal Gustavo Rómulo Salas.

Los disparos fueron directo al conductor de la unidad, es decir, al hijo de la alcaldesa de Bacanora.

Los disparos están agrupados del lado izquierdo de la puerta del conductor, como de frente… Son bastantes los disparos que presenta la unidad”, abundó Salas Chávez.

El hijo de la presidenta municipal murió en el acto, a consecuencia de las heridas.

Respecto a la alcaldesa Nora Alicia, sufrió algunas contusiones porque la camioneta en la que viajaba junto con su hijo se salió del camino, si bien se reporta fuera de peligro.

Hasta el momento se desconoce cuál fue el hijo de la alcaldesa que murió, toda vez que tiene dos, mismos que son cuates.

