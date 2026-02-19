Hallan cuerpo sin vida dentro de una cocineta en la colonia San José

Un hombre fue localizado sin vida y con huellas de violencia al interior de un estante de una cocineta de color café, la cual se encontraba abandonada a espaldas del Panteón San José, sobre la calle Manuel González Cosío, en la colonia San José, a un costado del Canal el Mimbre.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar al lugar tras recibir el aviso del hallazgo. Los agentes procedieron a acordonar el perímetro para resguardar la escena, con apoyo de la Policía Estatal.

Las autoridades informaron que la víctima no portaba playera y vestía un pantalón de mezclilla color azul. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del fallecido.

Personal de los servicios periciales acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. El caso ya es investigado por las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del hecho.