El cáncer colorrectal avanza entre jóvenes: quiénes están en mayor riesgo y qué síntomas debes vigilar.

Desde 2005, la mortalidad aumentó un 1,1 % anual en menores de 50 años. Los oncólogos admiten: “Nos está sacudiendo a todos”. Nadie sabe aún por qué ocurre este fenómeno.

El cáncer colorrectal no es solo una amenaza para los adultos mayores, sino cada vez más para hombres y mujeres jóvenes. Ahora es el principal tipo de cáncer mortal entre los estadounidenses menores de 50 años.

Las muertes del actor de Dawson’s Creek James Van Der Beek a los 48 años esta semana, y hace unos años de la estrella de Black Panther Chadwick Boseman a los 43, ponen de relieve el riesgo para los adultos más jóvenes. La enfermedad también se está diagnosticando en personas incluso en la veintena, algo que hace pocos años era excepcional.

“Ahora estamos empezando a ver cada vez más personas de 20, 30 y 40 años desarrollando cáncer de colon. Al comienzo de mi carrera, nadie de esa edad tenía cáncer colorrectal”, dijo el Dr. John Marshall del Centro Integral de Cáncer Lombardi de la Universidad de Georgetown, quien ha sido oncólogo durante más de tres décadas.

Esa tendencia “nos está sacudiendo a todos, para ser francos”, dijo Marshall, quien también es consultor médico de la Colorectal Cancer Alliance.

Esto es lo que debes saber sobre el cáncer colorrectal –a cualquier edad– y cómo protegerte.

James Van Der Beek, actor de© Jordan Strauss/Invision/AP Photo/picture alliance

¿Qué tan común es el cáncer colorrectal?

Más de 158.000 casos de cáncer colorrectal serán diagnosticados en EE. UU. este año, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Entre todas las edades, es la segunda causa principal de muerte por cáncer en el país, después del cáncer de pulmón, y se espera que cobre más de 55.000 vidas este año.

Para la población en general, los casos y muertes han disminuido ligeramente en los últimos años. Esto se debe en parte a las pruebas de detección que pueden identificar tumores en etapas tempranas, cuando son más fáciles de tratar, o incluso prevenirlos si se encuentran y eliminan crecimientos precancerosos.

De acuerdo con los investigadores Christopher Lieu y Andrea Dwyer, en un artículo publicado en The Conversation, cuando el cáncer se detecta de forma temprana, las tasas de supervivencia a cinco años pueden situarse entre el 80 % y el 90 %. En cambio, cuando se descubre en fases avanzadas y ya se ha extendido a otras partes del cuerpo, la supervivencia puede caer hasta alrededor del 10 % al 15 %, lo que refuerza la importancia de la detección precoz.

¿Quiénes están en mayor riesgo?

La gran mayoría de los casos y muertes por cáncer colorrectal siguen siendo en personas de 50 años o más. Ese grupo de edad mayor ha experimentado el mayor progreso, con muertes que han disminuido aproximadamente un 1,5 % al año durante la última década, según las estadísticas de la sociedad del cáncer.

Pero aunque todavía es relativamente raro en el grupo de menores de 50 años, sus diagnósticos de cáncer colorrectal han ido en aumento desde principios de la década de 2000.

Y el mes pasado, investigadores de la sociedad del cáncer reportaron que la mortalidad por cáncer colorrectal en estadounidenses menores de 50 años había aumentado un 1,1 % al año desde 2005, convirtiéndose en el cáncer más mortal en ese grupo de edad. Este año, la sociedad estima que 3.890 personas menores de 50 años morirán a causa de esta enfermedad.

Expertos aconsejan reducir el consumo de carne roja para prevenir el cáncer colorrectal.© Geoffrey Swaine/Avalon/Photoshot/picture alliance

Los factores de riesgo a cualquier edad incluyen obesidad, falta de actividad física, una dieta alta en carne roja o procesada y baja en frutas y verduras, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, tener enfermedad inflamatoria intestinal o antecedentes familiares de cáncer colorrectal. Investigaciones recientes también han relacionado el aumento de casos tempranos con el mayor consumo de alimentos ultraprocesados y estilos de vida sedentarios, aunque estas asociaciones aún no prueban una causa directa.

Marshall aconseja a todos comer muchas frutas, verduras y granos integrales. “La carne no es mala”, pero hay que comer menos de ella, dijo.

Y un estudio reciente encontró que un programa de ejercicio de tres años mejoró la supervivencia en pacientes con cáncer de colon y redujo la recurrencia del cáncer.

Lieu y Dwyer también subrayan que incluso un consumo moderado de alcohol puede aumentar el riesgo de cáncer colorrectal, por lo que recomiendan reducirlo o evitarlo cuando sea posible.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer colorrectal?

Los síntomas incluyen sangre en las heces o sangrado rectal; cambios en los hábitos intestinales como diarrea, estreñimiento o estrechamiento de las heces que dura más de unos pocos días; pérdida de peso involuntaria; y calambres o dolor abdominal. Otro signo posible es una anemia sin causa aparente, detectada en análisis de sangre.

“No ignores los síntomas. Hazte revisar”, enfatizó Marshall. La supervivencia es mucho más probable cuando el cáncer colorrectal se diagnostica temprano, antes de que se propague.

Banderas azules en el Monumento a Washington conmemoraron el mes de concienciación sobre el cáncer colorrectal en marzo de 2023.© Celal Gunes/AA/picture alliance

Cuándo hacerse pruebas de detección de cáncer colorrectal

Las directrices médicas indican que la persona promedio debe comenzar a hacerse pruebas de detección a los 45 años, demasiado tarde para algunos adultos jóvenes.

Se supone que las personas que se sabe que tienen un riesgo mayor deben hablar con sus médicos sobre si comenzar las pruebas de detección incluso antes.

La frecuencia con la que las personas necesitan hacerse revisar depende del tipo de detección que elijan. Hay una variedad de opciones, incluyendo pruebas de heces anuales o colonoscopias que pueden realizarse cada 10 años siempre y cuando no se hayan encontrado problemas. También hay una prueba de sangre más reciente para adultos de 45 años o más.

Las personas con alto riesgo –por antecedentes familiares, enfermedades hereditarias o enfermedad inflamatoria intestinal– suelen requerir colonoscopias y controles más tempranos y frecuentes que la población general.

¿Qué está causando el aumento del cáncer colorrectal en adultos más jóvenes?

Nadie sabe qué está causando el aumento de casos en adultos más jóvenes. Pero Marshall de Georgetown dijo que muchos pacientes jóvenes carecen de los factores de riesgo comunes. Se pregunta si los cambios en las bacterias intestinales de los jóvenes –el microbioma– podrían desempeñar un papel.

Otros investigadores también estudian el posible papel del desequilibrio de la microbiota intestinal, conocido como disbiosis, que puede generar inflamación y efectos negativos para la salud, incluido un mayor riesgo de cáncer.

Además, dónde ocurre el cáncer a lo largo del colon en forma de signo de interrogación –comienza en un lado del abdomen y se curva hacia el otro antes de terminar con el recto– influye en qué tan agresivo es y cómo se trata. Marshall dijo que hay una marcada diferencia en dónde tienden a aparecer los tumores de las personas más jóvenes y mayores, otra pista que se está explorando.

FEW (AP, The Conversation)

