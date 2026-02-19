HomeLocalFortaleció IMPAS programa “Megapatio de mi casa”
Local

Fortaleció IMPAS programa “Megapatio de mi casa”

Michelle Mtzdestacadoimpasmunicipio

El Gobierno Municipal de Chihuahua comparte los resultados de las jornadas del programa “Megapatio de mi Casa” realizadas el lunes 16 y martes 17 de febrero en la colonia Praderas del Sur, en coordinación con el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) y otras dependencias.

El lunes 16 de febrero se beneficiaron mil 460 habitantes de manera directa y 5 mil 110 de forma indirecta; se fumigaron mil 460 viviendas, se realizaron 244 ectodesparasitaciones, se aplicaron 189 vacunas antirrábicas y se fumigó un parque.

Para el martes 17 de febrero se beneficiaron mil 720 habitantes de manera directa y 6 mil 020 de forma indirecta; se fumigaron mil 720 viviendas, se retiraron 6 mil kilogramos de tiliches, se realizaron 302 ectodesparasitaciones, se aplicaron 200 vacunas antirrábicas y se fumigaron dos parques.

El Gobierno Municipal informó que estas jornadas continúan en más colonias de la ciudad, por lo que invita a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las redes sociales oficiales del IMPAS para conocer las próximas fechas y la visita del programa a sus sectores.

Con estas acciones, el Municipio refrenda su compromiso de acercar servicios preventivos que contribuyan al cuidado de la salud y a mantener entornos más limpios y seguros para las familias

Tags :destacadoimpasmunicipio