“Seguiremos trabajando por nuestros NNA: Carla Rivas

Con el objetivo de llevar un mensaje de cercanía y apoyo a la niñez, por instrucciones de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) por el Distrito 16, Carla Rivas, se realizó la entrega de juguetes a niñas y niños de la colonia Las Torres, ubicada al sur de la ciudad de Chihuahua.

La legisladora destacó que una de sus prioridades es vigilar y prestar especial atención a las niñas, niños y adolescentes, por lo que reiteró que desde el Poder Legislativo se debe trabajar siempre salvaguardando su seguridad, integridad y sus derechos.

“Cada acción que realizamos hoy tiene como propósito construir un mejor futuro para nuestras niñas, niños y adolescentes. El trabajo legislativo debe enfocarse en garantizar que crezcan en un entorno seguro, con oportunidades, con calidad de vida y con tranquilidad. Lo que hagamos ahora es para dejarles una mejor ciudad y un mejor estado”, expresó.

Asimismo, la diputada señaló que continuará impulsando iniciativas y acciones que fortalezcan la protección de la infancia y la adolescencia, convencida de que invertir en su desarrollo es apostar por el futuro de Chihuahua.