Capacitan a 15 bares en protocolo “Noche Segura”

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), informa que ya son 15 los bares que han sido capacitados en el protocolo “Noche Segura”, estrategia enfocada en prevenir y atender situaciones de acoso o violencia en centros nocturnos de la capital, lo que amplía la red de espacios seguros para las mujeres.

A esta iniciativa se sumaron recientemente dos nuevos establecimientos: Cervecería “El Güero” y La Barra 520 Bar, cuyos equipos recibieron capacitación para actuar de manera inmediata ante cualquier situación de riesgo que pudiera presentarse dentro de sus instalaciones.

El protocolo “Noche Segura” establece que, si una mujer se siente incómoda, acosada o en peligro dentro de un establecimiento adherido, puede solicitar apoyo directamente al personal del lugar. El equipo activará el acompañamiento correspondiente y, en caso necesario, se coordinará con la Policía Municipal para garantizar su seguridad.

El Instituto Municipal de las Mujeres invita a más propietarios y administradores de bares a sumarse a este programa. Para mayor información o para inscribir un establecimiento al protocolo “Noche Segura”, pueden comunicarse al 072, extensión 2615, al Departamento IMM en tu Empresa, de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.