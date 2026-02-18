Maru y Sheinbaum dan seguimiento a estrategia vs sarampión

La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión virtual con la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de mantener el seguimiento oportuno a la estrategia que se implementa a nivel nacional para erradicar el brote de sarampión en el país.

Al igual que en sesiones anteriores, la titular del Ejecutivo chihuahuense estuvo acompañada por el secretario de Salud, Gilberto Baeza, durante el encuentro en el que participaron además las y los mandatarios estatales de las diferentes entidades federativas.

Maru Campos enfatizó que, en el caso de Chihuahua, no se ha bajado la guardia en la implementación de las acciones de vacunación y medidas preventivas, a lo que se suma la vigilancia estricta que se mantiene sobre los casos activos.

Indicó que la experiencia de éxito en el estado ha servido como modelo para otras entidades, por lo que se continuará con acciones integrales que involucren a toda la estructura gubernamental estatal.