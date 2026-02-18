Chihuahua referente en rendición de cuentas; Municipio expone trabajo ante el Senado

Gobierno Municipal de Chihuahua participó en el Senado de la República en el evento “Ciudadanía con datos”, con el objetivo de promover el acceso a la información pública y fomentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Este evento fue organizado por el senador Daniel Barreda Pavón, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia y la doctora Patricia Talavera Torres, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

Durante una mesa de diálogo, la titular del Órgano Interno de Control, Carmen Hidalgo, presentó el Modelo de Verificación Patrimonial con el que cuenta el Gobierno Municipal de Chihuahua y que sirvió como modelo para crear la Plataforma Digital Nacional, mecanismo que permite revisar y comparar los bienes, ingresos y evolución económica de las personas servidoras públicas, a fin de verificar que correspondan con lo declarado oficialmente y con sus ingresos legales.

Este modelo fortalece la rendición de cuentas, previene posibles actos de corrupción y protege el correcto uso del dinero público, al tiempo que contribuye a generar mayor confianza entre la ciudadanía respecto al actuar de la administración municipal.

Con este tipo de participaciones, el Municipio de Chihuahua refrenda su compromiso con la legalidad y la implementación de mecanismos que consoliden un gobierno honesto y responsable.