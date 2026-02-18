Fortalece DSPM acciones preventivas para orientar a jóvenes sobre riesgos actuales

Con el objetivo de prevenir conductas de riesgo y fortalecer la seguridad de las y los jóvenes, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) a través del Departamento de Prevención y la Policía Cibernética, ofrece pláticas informativas en escuelas de nivel medio superior en donde refuerza la proximidad.

Estas actividades buscan orientar a las y los jóvenes sobre los riesgos a los que se enfrentan en su vida diaria, abordando temas actuales como delitos cibernéticos, uso responsable de redes sociales, protección de datos personales, consumo de sustancias, vapeo, así como las consecuencias legales y de salud que estas prácticas pueden generar.

Durante las sesiones, el personal especializado brinda herramientas para que las y los estudiantes puedan identificar situaciones de riesgo, tomar decisiones responsables y fortalecer su autoestima y autocuidado, fomentando una cultura de la legalidad y el respeto.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de prevención que impulsa la administración municipal de trabajar de manera cercana con la comunidad educativa, padres de familia y docentes, para generar entornos más seguros, libres de violencia y construir una ciudad más segura para todas y todos.